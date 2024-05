Primo Maggio a Lari: convivialità e impegno con La Rossa

Scritto da admin• 5:03 pm• Casciana Terme Lari, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCIANA TERME – Date le previsioni meteo avverse, l’associazione La Rossa organizzerà spazi coperti per mangiare, bere e partecipare alle varie attività del Primo Maggio, tra cui concerti, interventi su tematiche sensibili, esibizioni di cori e spettacoli.

Anche il dibattito sul lavoro, la scuola e la repressione del dissenso, insieme all’intervento di Ottolina Tv, si terranno al coperto all’interno del teatro, preceduti da un’animazione per i bambini.

Questa formula garantirà l’integrità dell’evento, che unisce convivialità, enogastronomia tradizionale e vegana a chilometro zero, e contenuti sociali e politici. L’evento, come sempre, sarà a ingresso libero e eco-sostenibile, dalle 11 in poi nel centro di Lari, addobbato a tema rosso per l’occasione, ma anche con bandiere della Palestina per chiedere la fine dei conflitti.

Se il tempo lo permetterà, ci saranno anche gli stand delle associazioni e un mercatino dell’artigianato. Per informazioni, si può contattare la pagina social Festa Rossa Lari o chiamare il numero 349 8488204. Vi aspettiamo a Lari per festeggiare insieme, con un bicchiere in mano, perché in questi tempi il meteo non è certo il nemico peggiore da affrontare, ma piuttosto un’opportunità per proporre e costruire alternative concrete.

