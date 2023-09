Giovanni Corrado: “Dobbiamo lavorare sull’approccio e sui dettagli”. Sul centro sportivo: “Lasciamo parlare gli altri, noi ci limitiamo a fare”

Scritto da admin• 5:35 pm• Pisa SC

PISA – Giovanni Corrado al termine di Pisa – Cosenza analizza la sconfitta dei nerazzurri contro il Cosenza.

dì Antonio Tognoli



“In sette partite il fatto che il Pisa si sia complicato la vita è ormai un dato di fatto. Dobbiamo lavorare sull’approccio alla partita siamo andati troppe volte sotto vedi Parma, Modena e oggi con il Cosenza. Tutto questo non può essere una casualità. Bisogna migliorare su questi aspetti. Dobbiamo stare più attenti ai dettagli”.

“Non puoi sperare di poter vincere se rimani per quattro gare su otto in dieci. Questo ovviamente non è una giustificazione, ma sono dati di fatto. Abbiamo preso tanti gol negli ultimi minuti come oggi”.

“Questo percorso che abbiamo intrapreso ha bisogno di tempo, Aquilani ha la nostra massima fiducia si quello che stiamo facendo”.

Sulla polemica riguardo al centro sportivo dice: “Se oggi il Pisa si mette a fare una cosa che in cento anni nessuno ha mai fatto è un segno tangibile. Io lascio parlare chi sa parlare, ci limitiamo al fare le cose”.

