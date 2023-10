Casting per la nuova docufiction prodotta da Alfea Cinematografica in collaborazione con Rai Fiction

Scritto da admin• 6:14 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Aperto il casting per la nuova docufiction di Alfea Cinematografica, prodotta in collaborazione con Rai Fiction. Si cercano attrici e attori dai 18 ai 45 anni, residenti in Toscana. Le riprese si terranno in Garfagnana all’inizio di novembre.

Per partecipare alla selezione inviare foto, self-tape e curriculum all’indirizzo mailcasting@alfeacinematografica.com, entro il 4 ottobre (info 340 057 0206). I candidati più idonei saranno contattati per un call-back.

La docufiction è tratta dal libro L’orizzonte chiuso di Oscar Guidi, Silvia Angelini e Paola Lemmi, in cui si ricostruisce la vicenda dell’internamento a Castelnuovo di famiglie di ebrei “stranieri” e della loro convivenza con gli abitanti del posto nel corso di più di due anni, fino al tragico epilogo nel gennaio 1944, quando i settanta ebrei da Castelnuovo verranno trasferiti a Bagni di Lucca e infine inviati ad Auschwitz.

Alfea Cinematografica da anni realizza documentari, docufiction, reportage e video di divulgazione scientifica in collaborazione con importanti enti, pubblici e privati. Produce documentari per Geo. Alcuni lavori sono stati selezionati da festival Internazionali come il Festival del Film, del Video e del Documentario scientifico “Vedere la Scienza” di Milano, l’International Scientific Film Festival “Docscient” di Roma o l’Ischia Film Festival e hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Il gruppo partecipa inoltre a progetti europei. Agli appassionati di cinema e spettacolo Alfea propone eventi esclusivi, anteprime, proiezioni speciali, corsi di formazione (info https://www.alfea.it/), in collaborazione con il Cineclub Arsenale.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 1, 2023