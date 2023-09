Alberto Aquilani: “Abbiamo fatto troppo poco per vincere”

Scritto da admin• 5:13 pm• Pisa SC

PISA – L’allenatore nerazzurro Alberto Aquilani analizza la sconfitta ottenuta al fotofinish contro il Cosenza.

di Antonio Tognoli

“Partita che ci porta indietro rispetto alle altre sconfitte. Il gol iniziale ci ha tolto sicurezza. Abbiamo fatto mezz’ora molto male. Siamo rimasti in dieci e li non ti devi far cacciare. Barbieri ha tanta voglia di fare ed è stato troppo irruente. Nonostante ciò siamo riusciti a reagire e i ragazzi hanno trovato il pareggio. Rispetto alle altre gare non abbiamo sbagliato niente secondo me, ma il calcio è questo, ti dà e ti leva. Oggi ci ha tolto tanto a livello di fiducia. Quello che sta succedendo qua non l’ho visto da nessuna altra parte. Oggi se vinciamo probabilmente siamo tutti bravi. Ma va bene così. Io non mi faccio travolgere da queste cose. I ragazzi sono demoralizzati è ovvio dopo queste sconfitte è normale. Tutto lavoriamo tanto per fare il bene del club. Abbiamo fatto veramente troppo poco però, rispetto a quello che chiedo io alla squadra”.

