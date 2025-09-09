Giovanni Bonfanti: “So bene che dovrò sudarmi il posto da titolare”

Written by admin• 9:57 pm• Pisa SC

PISA – Pochi giorni fa ha fatto ritorno a Pisa dalla società Atalanta Bergamasca Calcio Giovanni Bonfanti con la formula a titolo temporaneo (con opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

di Giovanni Manenti

Il difensore classe 2003 è stato, infatti, tra i protagonisti della cavalcata vincente del Pisa Sporting Club nello scorso campionato di serie B. Pochi mesi dopo è di nuovo sotto la Torre Pendente e durante il Media Day ha parlato della trattativa che lo ha riportato all’ombra della Torre Pendente.

“La trattativa è stata portata avanti dal mio agente e sono contento che si sia concluso favorevolmente, con il Mister Gilardino mi sto trovando bene non vedendo grandi differenze su come vede il gioco rispetto a Mister Inzaghi – afferma Giovanni Bonfanti – Per quanto riguarda il posto in squadra so benissimo che devo impegnarmi al massimo in allenamento per mettere il mister in difficoltà, sapendo altresì che tutti dovremo lavorare con impegno per il bene della squadra“.

Last modified: Settembre 9, 2025