Daniel Denoon: “E’ stata una grande emozione esordire in serie A. Albiol ci aiuterà a crescere”

Written by admin• 9:31 pm• Pisa SC

PISA – Daniel Denoon difensore proveniente dallo Zurigo è stato uno dei primi acquisti del calcio mercato nerazzurro. Ha esordito a Bergamo nella gara inaugurale del campionato di serie A. Con la Roma non era neanche in panchina. Il giocatore sta affrontando il suo percorso di crescita e il salto di qualità tra il massimo campionato svizzero rispetto a quello italiano.

di Giovanni Manenti

Il difensore ex Zurigo, parla del suo arrivo a Pisa: “La mia prima impressione è stata eccellente, essendomi sentito subito a casa, così come è stato emozionante aver potuto esordire in Serie A sin dalla prima giornata“.

Denoon esprime la sua opinione sul campionato di serie A: “La Serie A è un campionato tattico, con molte squadre che giocano in Champions League e pertanto devo essere pronto ad adeguarmi rispetto ad un torneo molto più competitivo rispetto a quello svizzero“.

Il giovane difensore svizzero parla dell’importanza del nuovo arrivato Albiol: “So benissimo che devo migliorare e fare esperienza ed in questo l’arrivo di Albiol rappresenta un valore aggiunto che potrà essere utile per farci crescere, mentre a livello personale spero di mantenere il posto nella Nazionale Svizzera Under 21 anche se la mia ambizione è ovviamente quella di raggiungimento la Nazionale maggiore“

Last modified: Settembre 9, 2025