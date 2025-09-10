Modifiche al servizio bus per corse ciclistiche a Pontedera e Peccioli 10 e 11 settembre 2025

PISA – Autolinee Toscane informa che, in occasione di due importanti eventi ciclistici, sono previste modifiche temporanee al servizio dei bus.
Nel dettaglio:
- Pontedera – In concomitanza con il “10° Giro della Toscana” e in seguito alla comunicazione della Prefettura di Pisa, mercoledì 10 settembre 2025 verranno adottate deviazioni di percorso per alcune linee, a causa di provvedimenti alla circolazione che in alcuni tratti impediscono il transito dei bus.
Per maggiori informazioni e per consultare i dettagli delle deviazioni: Avviso Pontedera – Giro della Toscana.
- Peccioli (PI) – Per consentire lo svolgimento del “Gran Premio Città di Peccioli – 73ª Coppa Sabatini”, come da ordinanza del Comando Ufficio Unico di Peccioli e Lajatico (identificativo n. 49 del 05.09.2025), giovedì 11 settembre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 18:30, saranno introdotte variazioni al servizio bus a causa delle chiusure al traffico sulle strade interessate dalla gara.
Per i dettagli sulle modifiche: Avviso Peccioli – Coppa Sabatini.
Si consiglia agli utenti di verificare in anticipo gli orari e i percorsi per pianificare al meglio i propri spostamenti.
