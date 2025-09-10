Written by Settembre 10, 2025 9:43 am Peccioli, Attualità, Attualità, Pontedera

Modifiche al servizio bus per corse ciclistiche a Pontedera e Peccioli 10 e 11 settembre 2025

HomePeccioli, Attualità, Attualità, PontederaModifiche al servizio bus per corse ciclistiche a Pontedera e Peccioli 10 e 11 settembre 2025

PISA – Autolinee Toscane informa che, in occasione di due importanti eventi ciclistici, sono previste modifiche temporanee al servizio dei bus.

Nel dettaglio:

  • Pontedera – In concomitanza con il “10° Giro della Toscana” e in seguito alla comunicazione della Prefettura di Pisa, mercoledì 10 settembre 2025 verranno adottate deviazioni di percorso per alcune linee, a causa di provvedimenti alla circolazione che in alcuni tratti impediscono il transito dei bus.
    Per maggiori informazioni e per consultare i dettagli delle deviazioni: Avviso Pontedera – Giro della Toscana.
  • Peccioli (PI) – Per consentire lo svolgimento del “Gran Premio Città di Peccioli – 73ª Coppa Sabatini”, come da ordinanza del Comando Ufficio Unico di Peccioli e Lajatico (identificativo n. 49 del 05.09.2025), giovedì 11 settembre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 18:30, saranno introdotte variazioni al servizio bus a causa delle chiusure al traffico sulle strade interessate dalla gara.
    Per i dettagli sulle modifiche: Avviso Peccioli – Coppa Sabatini.

Si consiglia agli utenti di verificare in anticipo gli orari e i percorsi per pianificare al meglio i propri spostamenti.

FOTO DI ARCHIVIO

Last modified: Settembre 10, 2025
Previous Story
Giovanni Bonfanti: “So bene che dovrò sudarmi il posto da titolare”
Next Story
Fabbrini (FdI): “Demolizione della chiesa di San Biagio: polemiche e appelli per la tutela del patrimonio storico”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti