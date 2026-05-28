Giovani Talks, all’ITE Galilei-Pacinotti di Pisa la vittoria della settima edizione

Written by Redazione• 3:03 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è svolta nell’Auditorium Rino Ricci della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest la finale della settima edizione di “Giovani Talks”, il progetto promosso da CNA Pisa che mette gli studenti delle scuole superiori nei panni di consulenti d’impresa. A conquistare il primo posto è stata la classe 5 RIM dell’ITE Galilei-Pacinotti di Pisa.

L’iniziativa, sostenuta da Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Fondazione CNA Opera, Banca Popolare di Lajatico e Magazzini Mangini, con il supporto di Università di Pisa, Polo Tecnologico di Navacchio, Fondazione ISI e Agenzia formativa Copernico, ha coinvolto sei classi provenienti da Pisa, Pontedera, Volterra e San Miniato.

Dopo un percorso formativo, gli studenti hanno analizzato alcune aziende del territorio – Liquori Morelli, Profeti Manufatti, Alilaser e CDC Studio – elaborando proposte concrete di sviluppo, comunicazione e branding da presentare davanti a una giuria di professionisti.

Oltre alla vittoria della 5 RIM, è stata assegnata una menzione speciale per la migliore presentazione alla classe 4AE dell’Istituto Marconi di Pontedera.

«Giovani Talks è una bellissima esperienza perché mette ragazze e ragazzi davanti a una sfida vera», ha commentato l’assessora regionale Alessandra Nardini, sottolineando il valore dei percorsi che avvicinano scuola e impresa.

Soddisfazione anche da parte del presidente di CNA Pisa Francesco Oppedisano: «È un progetto che conferma l’importanza di formazione e orientamento scolastico, offrendo ai giovani strumenti concreti per conoscere il mondo dell’impresa e le opportunità del territorio».

Last modified: Maggio 28, 2026