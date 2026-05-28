Comicopoli 2026, a Montopoli tornano risate, teatro e satira con Francini, Covatta, Pantani e Bizzarri

Written by Redazione• 3:08 pm• Montopoli in Val d'Arno, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Montopoli in Val d’Arno si prepara ad accogliere la quinta edizione di Comicopoli, il festival della comicità diretto da Katia Beni che il 26 e 27 giugno trasformerà il borgo in un grande palcoscenico tra piazze, vicoli e terrazze panoramiche.

Il festival, organizzato da Andromedart, START.TIP e Borderline Club Aps con il contributo di Regione Toscana e Comune di Montopoli, unirà comicità, teatro e riflessione civile con due serate dedicate ai temi dei diritti, della violenza di genere e del ripudio della guerra.

Venerdì 26 giugno il festival si aprirà con l’intervista-spettacolo tra Katia Beni e Chiara Francini all’Arco di Castruccio. Attrice, scrittrice e conduttrice tra le più amate del panorama italiano, Francini sarà protagonista della serata dedicata al contrasto della violenza sulle donne. A seguire, in piazza San Matteo, salirà sul palco Giobbe Covatta con “70 – Riassunto delle puntate precedenti”, spettacolo che ripercorre quarant’anni di satira e ironia sui temi sociali, ambientali e politici.

Sabato 27 giugno spazio invece a Ubaldo Pantani, volto noto della comicità televisiva italiana, protagonista di un’intervista-spettacolo con Katia Beni dedicata al tema “Cessate il fuoco e lasciateci in pace”. A chiudere il festival sarà Luca Bizzarri con “Non hanno un amico dubbio”, tratto dall’omonimo podcast di Chora Media, tra satira politica, costume e fenomeni social.

«Comicopoli è cresciuto mantenendo la propria anima: una comicità intelligente e popolare capace di parlare del presente», sottolinea la direttrice artistica Katia Beni.

Gli spettacoli sono a prenotazione obbligatoria con prevendita online su Oooh Events. Biglietto unico a 13 euro fino a esaurimento posti.

Last modified: Maggio 28, 2026