Poesia, teatro e musica nel Parco di Coltano: cinque serate con Animali Celesti

Written by Redazione• 2:36 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Parco delle Biodiversità di Coltano torna a trasformarsi in un grande spazio dedicato all’arte e alla poesia. Dal 31 maggio al 14 giugno ANIMALI CELESTI teatro d’arte civile propone cinque appuntamenti tra teatro, musica, performance itineranti e momenti conviviali immersi nella natura.

La rassegna, realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa e Pro Loco Coltano, si aprirà domenica 31 maggio con “La camminata dei poeti”, una marcia poetica e pacifista da Pisa a Coltano. La partenza è prevista alle 15.30 dal Centro Espositivo SMS sul viale delle Piagge, con arrivo al tramonto alla Villa Medicea di Coltano tra musica, letture e interventi artistici.

Nei weekend del 6-7 e 13-14 giugno il Nuovo Fontanile del Parco ospiterà invece “Alle lucciole! Alle lucciole! – Dal tramonto alla sera, tre opere e una cena sotto le stelle”, quattro serate tra teatro, installazioni visive, musica dal vivo e incursioni poetiche.

Il programma proporrà tre spettacoli originali: “Sconcerto per voce suoni e scarabocchi”, “Aspettando l’aurora” e “Son tornate le lucciole – odi elettriche a Pasolini”, accompagnati da una cena sotto le stelle curata dal ristorante Il Granaio di Coltano.

Le serate si svolgeranno dalle 19 a mezzanotte. Previsti biglietti da 15 a 30 euro a seconda della formula scelta.

Info e prenotazioni: prenotazioni@animalicelestiteatro.com

Last modified: Maggio 28, 2026