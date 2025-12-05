Giovani Democratici Pisa: “Pisa non sta bene: crollo su giustizia e sicurezza, arretriamo anche su ambiente e cultura”

Written by admin• 11:49 am• Pisa, Attualità, Politica

“Il nuovo report del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane restituisce una fotografia chiara: Pisa è al 29° posto su 107, ma dietro questa posizione si nascondono criticità profonde che non possono essere ignorate. Il dato più allarmante riguarda Giustizia e Sicurezza, dove Pisa scivola fino all’ultimo posto in Italia per furti in abitazione. Un risultato pesante, che smonta anni di propaganda securitaria portata avanti dalle amministrazioni di destra nel capoluogo e nei comuni limitrofi. Slogan e proclami non hanno prodotto alcuna strategia efficace. La sicurezza non è terreno esclusivo della destra e non può essere affrontata solo con repressione, inasprimento delle pene o criminalizzazione della povertà e dell’immigrazione. È un tema sociale, che richiede politiche sociali strutturate. Come organizzazione giovanile, rivendichiamo un approccio diverso: servono interventi reali e duraturi, non effetti speciali per la campagna elettorale permanente. Il quadro si aggrava considerando anche il peggioramento nelle aree Ambiente e Cultura, settori cruciali per una città universitaria come Pisa. nonostante la presenza di migliaia di studentesse e studenti, l’indice dedicato ai giovani precipita fino alla 52ª posizione. È il segnale di un territorio che non investe abbastanza nel proprio futuro. I dati del Sole 24 Ore, come quelli di Istat e Censis, confermano ciò che viviamo ogni giorno nei quartieri: giovani che chiedono diritti, studio accessibile, case a canoni sostenibili, lavoro dignitoso. Ascoltare queste domande non è più un’opzione: è il punto da cui ripartire. Sempre. Da loro. Da noi.“, conclude il comunicato stampa.

