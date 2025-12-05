Bientina, lavori a Quattro Strade: acqua sospesa il 10 dicembre dalle 8.30 alle 16

Written by admin• 11:53 am• Bientina

BIENTINA – Acque informa che, per lavori sulla rete idrica a Quattro Strade, nel comune di Bientina, mercoledì 10 dicembre, dalle 8.30 alle 16, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua nelle seguenti strade:

via Alpi, via Calvino, via del Ghinghero o Romitorio, via del Monte Est, via del Monte Ovest, via della Marzaiola, via della Resistenza, via delle Selve, via G. Pagni, via Gianni, via Latini, via Lungo Poggio Inferiore, via Neruda, via Nicolini, via R. Pagni, via Trieste, via di Melone (nel tratto tra via di Bientina e via Valdinievole Sud), via Valdinievole Nord, via Valdinievole Sud (nel tratto tra via del Gruccione e via del Monte Est) e Corte Betti.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a rientrare in breve tempo.

Per limitare i disagi sarà attivato un punto di rifornimento idrico sostitutivo in via del Monte Sud, nell’area parcheggio antistante il plesso scolastico.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a giovedì 11 dicembre, con le stesse modalità.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Dicembre 5, 2025