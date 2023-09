Giornata mondiale donazione midollo osseo: iscrizioni al Centro trasfusionale di Aoup

Scritto da admin• 1:34 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – In concomitanza con la Giornata mondiale della donazione del midollo osseo, dal 16 al 24 settembre Admo-Associazione donatori di midollo osseo torna nelle principali piazze italiane con la campagna “Match It Now” – promossa dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue con la collaborazione delle Associazioni volontaristiche del settore – per invitare i giovani (18-35 anni) a iscriversi al registro italiano donatori midollo osseo (IBMDR) con un prelievo di sangue o la raccolta di un campione di saliva.



A Pisa sarà l’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup – con il Centro trasfusionale che è anche di riferimento per i donatori di midollo osseo – a raccogliere le nuove iscrizioni con questi orari di apertura: sabato 16 e 23 settembre dalle 9 alle 13; lunedì 18 e venerdi 22 settembre dalle 9 alle 16.



Gli aspiranti donatori possono programmare la loro visità di idoneità e iscrizione al Registro nazionale donatori midollo osseo tramite le associazioni volontaristiche di riferimento (Admo, Adoces, Adisco) o contattando il Servizio trasfusionale dell’Aoup al numero 050/993741/42/6701.



La donazione del midollo osseo è l’unica cura per i tanti pazienti che, affetti da leucemia o altra patologia del sangue, necessitano di trapianto per sconfiggere la malattia e tornare a vivere.



Il trapianto può essere fatto solo grazie a un donatore compatibile ma tale compatibilità all’interno della propria famiglia è una variabile molto rara e quindi è quasi sempre necessario rivolgersi al registro dei donatori: solo 1 su 100.000 può essere “il tipo giusto”.



Sono stati realizzati enormi progressi in campo medico che rendono la donazione un processo assolutamente sicuro e per niente invasivo. Si ricorda che il midollo osseo non è il midollo spinale. L’iscrizione al Registro è possibile dai 18 ai 35 anni di età, con un peso di almeno 50 kg e in buone condizioni di salute. La donazione effettiva di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche è caratterizzata da una procedura sicura e in grado di cambiare in meglio la propria vita, oltre a salvarne una.



Dopo anni segnati da un drastico calo delle iscrizioni, causate dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, nel corso del 2023 il numero dei nuovi iscritti è in crescita grazie alla ripresa delle attività che ADMO mette in campo ogni giorno nelle scuole e nelle università. L’obiettivo Match in Now 2023 è arrivare a 1000 nuovi tipizzati.



Basta un piccolo prelievo di sangue o di saliva per entrare nel registro e rendersi disponibili, in caso di compatibilità, a donare le cellule staminali ad un paziente affetto da leucemia o altra malattia del sangue. Un gesto altruistico di grande valore umano.

Ulteriori informazioni al seguente link: https://admo.it/match-it-now/

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 7, 2023