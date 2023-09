Tornano le iniziative presso la Biblioteca Peppino Impastato

Scritto da admin• 11:28 am• Cascina, Cultura, Tutti

CASCINA – Con il mese di settembre riprendono anche gli incontri, le presentazioni e le numerose iniziative alla Biblioteca Comunale Peppino Impastato.



venerdì 8 settembre alle 17.30 era programmato l’evento con l’inaugurazione della mostra “Archetipi dell’inconscio” di Gianfranco Meneghello, curatrice Giuliana Donzello. A seguire, alle 18.30, ci sarà la presentazione del libro “Nel giardino dei libri” di Lina Bolzoni, professoressa emerita di Letteratura italiana della Scuola Normale Superiore, global distinguished professor alla New York University, critica letteraria, scrittrice, accademica dei Lincei e fellow della British Academy. Modera l’incontro la giornalista Francesca Franceschi. L’evento è stato spostato di qualche giorno. A breve sapremo anche la data.

Confermato invece Martedì 12 settembre alle 18 la presentazione del libro “Malfattori e birri nel fosco fine del secolo morente 1872-1900” di Massimiliano Bacchiet: con l’autore, interverranno l’assessora alla cultura Bice Del Giudice, lo scrittore Athos Bigongiali e Stefano Gallo, direttore della Biblioteca Franco Serantini.

Altro appuntamento da mettere in calendario è quello di giovedì 14 settembre: alle 18.30, infatti, si terrà l’incontro con Angela Staude Terzani per la presentazione del suo ultimo libro “L’età dell’entusiasmo”, in occasione dell’85° anniversario della nascita di Tiziano Terzani.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 7, 2023