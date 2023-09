Al Bagno Alma di Tirrenia una giornata di sensibilizzazione con i cani bagnino

Scritto da admin• 2:07 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Un Litorale più sicuro e accessibile, anche grazie all’attività dei cani bagnino. Gli amici a quattro zampe saranno i protagonisti di “Tutti al mare nessuno escluso”, l’iniziativa di sensibilizzazione per un mare senza barriere che si svolgerà venerdì 8 settembre dalle 10.30 presso il Bagno Alma di Tirrenia. Un progetto della Scuola italiana cani salvataggio, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Pisa,, con il patrocinio delComune di Pisa.

Gli istruttori della Scuola italiana cani da salvataggio illustreranno le tecniche di salvataggio in acqua utilizzate dai bagnini a quattro zampe, con simulazioni di salvataggio in mare e di assistenza alle persone con disabilità per agevolare il loro ingresso in acqua.

“Un’iniziativa nata per sensibilizzare su temi fondamentali come l’accessibilità e la sicurezza del nostro mare” le parole del presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani. “I cani bagnino costituiscono una risorsa e un’opportunità davvero preziosa, non solo in occasione delle operazioni di salvataggio, ma anche per il supporto ai bagnini nell’assistenza alle persone con disabilità presso gli stabilimenti balneari. Ringraziamo la Scuola italiana cani da salvataggio per la disponibilità e l’assessore con delega alla Disabilità del Comune di Pisa Giulia Gambini per il coordinamento di questa iniziativa”.

“Una giornata importante anche per ricordare come la presenza e l’attività degli stabilimenti balneari siano determinanti per garantire una capillare presenza di persone in grado di effettuare efficacemente le operazioni di salvataggio” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Oltre a garantire accoglienza e servizi a clienti e turisti, uno stabilimento è anche un fondamentale presidio di assistenza e vigilanza ai bagnanti”.

Last modified: Settembre 7, 2023