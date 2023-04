Giornata Mondiale della salvaguardia delle rane

Scritto da admin• 12:15 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La Giornata mondiale per la salvaguardia delle rane si celebra dal 28 aprile 2009. Il “Save the frog day” vuole far conoscere la situazione critica di questo anfibio, le minacce che affronta e le azioni per proteggerlo.

di Leonardo Miraglia

Circa 1/3 delle 6.468 specie di anfibi nel mondo è in pericolo di estinzione e almeno 150 specie sono già sparite negli ultimi anni.

Le rane sono a rischio per diversi motivi: mancanza d’acqua, inquinamento e pesticidi, distruzione degli habitat, urbanizzazione, cambiamenti climatici e specie aliene invasive.

Salvare le rane è essenziale per la biodiversità. Le rane, infatti,depurano l’acqua dalle alghe, si nutrono di vari insetti e sono una fonte di cibo per altri animali. Inoltre, grazie alla loro pelle che assorbe facilmente le sostanze chimiche, sono dei validi bioindicatori della qualità dell’ambiente in cui vivono.

Last modified: Aprile 28, 2023