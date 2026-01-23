Giornata della Memoria: le iniziative a Pisa martedì 27 gennaio

Written by admin• 4:56 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Martedì 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito con la legge del 20 luglio 2000 dal Parlamento Italiano che ha aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio giornata di commemorazione delle vittime dell’Olocausto durante la Seconda guerra mondiale. Il Comune di Pisa ha organizzato, con la collaborazione di Prefettura di Pisa, Provincia di Pisa e Comunità Ebraica di Pisa, un significativo programma di iniziative per celebrare la ricorrenza.

La commemorazione si articolerà in più momenti:

Alle ore 8.30, in piazza Vittorio Emanuele II (di fronte al palazzo della Provincia), è in programma la deposizione corona al monumento “Mai più reticolati” dedicato ai militari internati. Alle 09.45, nell’area verde Raffaello Menasci, si terrà la cerimonia di commemorazione con esecuzione di brani musicali da parte del coro dell’Istituto Comprensivo “Liana Strenta Tongiorgi”. Interverranno Michele Conti, sindaco di Pisa; Maria Luisa D’Alessandro, prefetto di Pisa; Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa; Andrea Gottfried, presidente della Comunità Ebraica di Pisa; Bruno Possenti, del Comitato provinciale ANPI Pisa; Laura Geloni, presidente ANED; Andrea Simonetti, dirigente scolastico provinciale e Michel Auerbac, sopravvissuto alle persecuzioni razziali. Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte alle celebrazioni commemorative.

Dal 26 al 31 gennaio sarà inoltre possibile visitare, a ingresso gratuito, l’esposizione allestita nell’atrio di Palazzo Gambacorti “Chi salva una vita salva tutto il mondo. Una mostra per celebrare i Giusti tra le Nazioni”. La mostra prende spunto dal recente cambio di denominazione di una via cittadina, intitolata negli anni scorsi ai “Giusti tra le Nazioni” per ricordare coloro che, non ebrei, durante le persecuzioni razziali scelsero di non piegarsi a leggi ingiuste, pagando spesso con la perdita delle proprie cariche o della vita stessa, e aiutarono i perseguitati. L’iniziativa, che prevede anche la proiezione di un video di approfondimento, è pensata in modo specifico per le scuole e rivolge particolare attenzione alle figure storiche legate al territorio pisano. L’inaugurazione, che anticiperà la Giornata della Memoria, è in programma lunedì 26 gennaioalle ore 11.30. La mostra resterà aperta dal lunedì al venerdì negli orari di apertura del palazzo comunale.

