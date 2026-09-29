Italiano per adulti, a Calci accordo tra CIF, Comune e CPIA: iscrizioni il 7 e 8 ottobre

Written by Redazione• 4:44 pm• Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI- Rafforzare i corsi di italiano rivolti alle persone con background migratorio e creare un collegamento più stretto con l’istruzione degli adulti. È l’obiettivo dell’accordo che Centro Italiano Femminile di Calci, Comune e CPIA 1 Pisa si apprestano a sottoscrivere.

L’intesa darà continuità ai corsi organizzati da anni dal CIF grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari. Sono previsti percorsi di livello A1, A2, B1.1 e B1.2, oltre ad attività di conversazione. Il CIF curerà l’organizzazione e lo svolgimento delle lezioni; il CPIA contribuirà alla progettazione, all’orientamento e alla valutazione delle competenze. Il Comune sosterrà la promozione dei corsi e metterà a disposizione spazi e strumenti.

«La conoscenza della lingua italiana è fondamentale per favorire l’autonomia personale, l’accesso ai servizi e la partecipazione alla vita della comunità», sottolineano la sindaca Valentina Ricotta e l’assessore all’istruzione Luca Pierini. L’organizzazione delle attività è seguita dalla presidente del CIF Fiorella Pastore e dalla responsabile dei corsi Daniela Buonomini.

La frequenza è gratuita, mentre è prevista una quota di iscrizione. Le iscrizioni si terranno mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, dalle 15 alle 17, nella sede del CIF in via dei Nocetti 1.

L’associazione cerca anche nuove persone disponibili a collaborare come volontarie. Per informazioni: 338 179304, 333 6839612 oppure cifcalci@hotmail.it.

Last modified: Settembre 29, 2026