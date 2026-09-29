Lavori tra Pisa e Forte dei Marmi, modifiche ai treni in ottobre e novembre

Written by Redazione• 4:19 pm• Pisa, Attualità

PISA- Cancellazioni, variazioni d’orario e possibili percorsi alternativi sulla linea Genova–Pisa–Grosseto–Roma. Nei fine settimana dal 2 al 4 e dal 16 al 18 ottobre, e nelle giornate del 12, 14 e 15 novembre, sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale tra Pisa e Forte dei Marmi–Seravezza–Querceta. Le modifiche ad alcuni collegamenti si estenderanno anche ai giorni immediatamente precedenti o successivi.

I Frecciabianca e Frecciarossa Roma–Genova via Civitavecchia potranno essere cancellati o limitati a Pisa, con soppressione della tratta tra Pisa e Genova. Previste cancellazioni anche per alcuni Frecciargento e Frecciarossa Roma–Genova via Firenze Campo Marte.

Le variazioni riguarderanno inoltre gli Intercity su diverse direttrici, tra cui Milano–Livorno/Grosseto, Sestri Levante–Napoli e Ventimiglia–Roma: a seconda del treno potranno cambiare orari e percorsi, con possibili cancellazioni parziali. Modifiche sono previste anche per alcuni Intercity Notte. Sulla Pisa–La Spezia, i treni regionali potranno partire in anticipo oppure essere cancellati interamente o per parte del tragitto.

Per alcuni Intercity sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus, con possibili tempi di viaggio più lunghi e posti limitati. A bordo dei bus non sono ammesse biciclette né animali, ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto sono in corso di aggiornamento. Prima di partire è opportuno verificare il proprio treno sul sito o sull’app Trenitalia, al numero gratuito 800 89 20 21 o in stazione. Trenitalia

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Settembre 29, 2026