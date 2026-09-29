La pisana Cécile Coquinot nel cast di “Knock il Musical”: dal palco al set cinematografico

Written by Redazione• 4:33 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- La giovane artista pisana Cécile Coquinot è stata scelta per il cast di “Knock il Musical”, produzione di Accademia dello Spettacolo che diventerà un film destinato alle scuole italiane. È una dei 16 giovani interpreti selezionati per il progetto e prenderà parte a un’esperienza professionale che comprende preparazione, lavoro sul set e un regolare contratto nel settore dello spettacolo. accademiadellospettacolo.it

Il film rientra nella quarta edizione della Bottega dello Spettacolo, il percorso con cui l’Accademia accompagna gli artisti nel passaggio dalla formazione al lavoro. Dopo tre edizioni dedicate allo spettacolo dal vivo, il progetto si apre al cinema, offrendo ai partecipanti dieci giornate di impiego nella produzione. «Il problema non è soltanto formare gli artisti», spiega il fondatore Mario Restagno. «Il problema è quello che succede dopo»: la Bottega vuole trasformare la preparazione acquisita in una prima esperienza concreta.

Liberamente ispirato alla commedia di Jules Romains Knock ou le Triomphe de la médecine, il musical rilegge in chiave rock una storia sulla paura della malattia e sulla manipolazione del consenso. La produzione è stata selezionata dal programma Per Chi Crea 2025, promosso da SIAE e Ministero della Cultura. Una volta completato, il film entrerà nella collana educativa di Accademia dello Spettacolo. accademiadellospettacolo.it

KNOCK

Last modified: Settembre 29, 2026