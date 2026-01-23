Trasporto sociale, l’Amministrazione comunale incontra i cittadini a Riglione-Oratoio

Written by admin• 4:54 pm• Pisa, Politica

PISA – Un incontro pubblico aperto alla cittadinanza sul tema del trasporto sociale. E’ l’iniziativa promossa dal Comune di Pisa per lunedì 26 gennaio alle ore 17 presso l’Ufficio decentrato 3 Riglione-Oratoio, in piazza della Fornace a Riglione.



All’incontro parteciperanno l’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno, l’assessore alla disabilità Giulia Gambini, e il dirigente al sociale e disabilità del Comune di Pisa Federico Vola. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Last modified: Gennaio 23, 2026