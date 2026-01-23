Written by Gennaio 23, 2026 4:54 pm Pisa, Politica

Trasporto sociale, l’Amministrazione comunale incontra i cittadini a Riglione-Oratoio

HomePisa, PoliticaTrasporto sociale, l’Amministrazione comunale incontra i cittadini a Riglione-Oratoio

PISA – Un incontro pubblico aperto alla cittadinanza sul tema del trasporto sociale. E’ l’iniziativa promossa dal Comune di Pisa per lunedì 26 gennaio alle ore 17 presso l’Ufficio decentrato 3 Riglione-Oratoio, in piazza della Fornace a Riglione.

All’incontro parteciperanno l’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno, l’assessore alla disabilità Giulia Gambini, e il dirigente al sociale e disabilità del Comune di Pisa Federico Vola. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Last modified: Gennaio 23, 2026
Previous Story
Croce Rossa Italiana, inaugurata la nuova sede a San Giuliano
Next Story
Giornata della Memoria: le iniziative a Pisa martedì 27 gennaio

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti