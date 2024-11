“Gioco del Ponte a Tavola”: La Sfida Enogastronomica tra Tramontana e Mezzogiorno

Written by admin• 3:41 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il “Gioco del Ponte a Tavola” è un’iniziativa enogastronomica che unisce la tradizione storica del Gioco del Ponte con la cucina pisana. Organizzato da Confesercenti Pisa in collaborazione con la Parte di Tramontana, il progetto è finanziato dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.



Dodici ristoranti pisani (sei della Parte di Tramontana e sei di Mezzogiorno) si sfideranno presentando i loro piatti abbinati a vini locali. Una giuria selezionata giudicherà le preparazioni per decretare i vincitori di ciascuna Parte, che si confronteranno poi per il trofeo assoluto.

L’iniziativa è parte del progetto Vetrina Toscana, volto a promuovere il turismo e le eccellenze enogastronomiche della regione. I ristoratori coinvolti beneficeranno di una promozione tramite canali digitali e tradizionali, con il supporto di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

La competizione prenderà il via il 12 novembre dall’Osteria Anita, con i seguenti ristoranti in gara: per Tramontana, oltre all’Osteria Anita, ci sono Di Qua D’Arno, The Pick a Flower, Osteria La Mescita, Trattoria Il Turista e il Pozzo di San Vito; per Mezzogiorno, partecipano La Buca, Galileo, Però, La Buca di San Ranieri, Osteria San Paolo e Orange Bistrot.

