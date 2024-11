Petrucci (FdI): “L’esercito in Piazza Dante e Vettovaglie, misure drastiche per ripristinare la legalità a Pisa”

Written by admin• 3:47 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere Regionale Diego Petrucci (FdI).

“Almeno durante le notti di venerdì e sabato, Piazza Dante e Piazza delle Vettovaglie devono essere presidiate dall’esercito, come già accade in altre zone della città. Ne parlerò oggi stesso con il sindaco Michele Conti. L’attuale amministrazione ha fatto e sta facendo molto per riportare la legalità in molte aree di Pisa, ma le precedenti giunte hanno lasciato che intere zone della città diventassero terre di nessuno, e oggi dobbiamo fare i conti con le conseguenze di un malgoverno che ha caratterizzato il centrosinistra. L’aggressione violenta subita da un giovane sabato notte in Piazza Dante è l’ultimo episodio che evidenzia la gravità della situazione e dimostra che servono misure più incisive per ripristinare la legalità. Non è accettabile che un gruppo di ragazzini e spacciatori possano mettere in pericolo la sicurezza di una città di 150.000 abitanti. È il momento che tutti facciano la propria parte, a partire da chi ha la responsabilità dell’ordine pubblico. Fratelli d’Italia è pienamente consapevole della serietà della situazione, per questo ho richiesto un incontro con tutte le forze politiche della maggioranza per rafforzare la nostra richiesta di avere più agenti dedicati al controllo del territorio e di intensificare i controlli in città. Inoltre, è fondamentale essere chiari: la maggior parte degli episodi di violenza e degrado sono legati a persone extracomunitarie che, in molti casi, non hanno nemmeno il diritto di essere in Italia. La riflessione sulla sicurezza della città deve andare di pari passo con una revisione delle politiche migratorie. Il Governo Meloni sta facendo molto per fermare l’immigrazione clandestina e gestire seriamente i flussi migratori, ma è necessario cominciare a pensare all’apertura di un Cpr (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) anche in Toscana, per accelerare le espulsioni e liberare le forze dell’ordine dai compiti di accompagnamento degli immigrati nei Centri italiani. È finito il tempo degli slogan e del finto buonismo.» Così ha dichiarato Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicecoordinatore regionale del partito.

Last modified: Novembre 11, 2024