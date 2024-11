“Cantiere Kafka”: un progetto letterario per i giovani di Pontedera

Written by admin• 3:38 pm• Cultura, Pontedera

PONTEDERA – “Ci sta particolarmente a cuore dare voce ai giovani, vederli diventare protagonisti audaci, propositivi e pieni di fiducia. Il cammino che stiamo intraprendendo è affascinante e sfidante. Ma come possiamo dare spazio ai loro sogni e punti di vista, se non attraverso le parole della letteratura?“

Con queste parole l’assessore alla cultura del Comune di Pontedera, Francesco Mori, ha introdotto il progetto “Cantiere Kafka”, che prenderà il via nei prossimi giorni e coinvolgerà le classi terze e quarte degli istituti superiori di Pontedera. La presentazione si è svolta oggi nell’Aula Magna dell’istituto IPSIA “Pacinotti” di via Salcioli, che ospita anche il polo scolastico regionale per la promozione della lettura.

“Nell’anno che segna il centenario della nascita di Kafka, la Biblioteca Gronchi di Pontedera e l’Amministrazione Comunale vogliono offrire un’opportunità di approfondimento sull’opera di uno degli autori più complessi e significativi del XX secolo“, ha proseguito Mori.

Il progetto “Cantiere Kafka” si inserisce come naturale continuazione del precedente “Cantiere Calvino”, che ha coinvolto più di 40 classi nell’anno scolastico appena concluso. “Grazie alla voce degli studenti che hanno preso parte a quell’esperienza, potremo affrontare questo nuovo ‘cantiere’ letterario-didattico“, ha aggiunto l’assessore.

Il percorso si articolerà in modo trasversale, combinando lo studio in aula con attività pratiche alla biblioteca comunale, dove i ragazzi esploreranno i temi della poetica kafkaiana. Il progetto prevede anche una nuova serie di camminate letterarie, dal titolo “KambiaMenti”, che prenderanno spunto dalle opere più celebri di Kafka e offriranno occasioni di rilettura visiva, letteraria e cinematografica dei suoi capolavori.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il bibliotecario scolastico Enrico De Magistris, Maria Francesca Pepi, coordinatrice della rete Bibliolandia, vari docenti degli istituti del Villaggio, studenti e la dirigente scolastica dell’Ipsia, Maria Giovanna Missaggia, che ha sottolineato come questa iniziativa sia “un’occasione preziosa per creare una rete territoriale, dando obiettivi concreti agli sforzi formativi e ponendo al centro il progetto di lettura, fondamentale per i giovani“.

