Gioco del Ponte a tavola 2025: vince il ristorante Galileo

PISA- È il ristorante Galileo di via San Martino ad aggiudicarsi l’edizione 2025 del “Gioco del Ponte a tavola”, la sfida enogastronomica promossa da Confesercenti Pisa e Monte Pisano, in collaborazione con la Parte di Tramontana e con il patrocinio del Comune di Pisa.

Dopo aver conquistato il titolo per la Parte di Mezzogiorno, il Galileo ha superato in finale la trattoria Da Cinotto di Uliveto Terme, vincitrice per Tramontana. I due locali si sono affrontati con piatti simbolo della tradizione: tagliatelle al sugo di anatra bianca per il Galileo e zuppa alla pisana per Da Cinotto.

La premiazione si è svolta nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti di Confesercenti e del Gioco del Ponte. Il vicesindaco Filippo Bedini ha sottolineato «il connubio naturale tra tradizioni storiche e cultura gastronomica, entrambe espressione dell’identità del territorio».

«Un appuntamento ormai consolidato – spiegano da Confesercenti – che unisce ristorazione di qualità e tradizione cittadina, valorizzando i ristoranti pisani attraverso una competizione dedicata ai primi piatti, valutati da una giuria composta da membri delle Parti e dell’associazione».

Soddisfazione anche dalla Parte di Tramontana: «La sfida culinaria è diventata parte integrante del calendario delle manifestazioni civili, contribuendo a promuovere il Gioco del Ponte anche fuori città».

Oltre al premio principale, sono stati assegnati due riconoscimenti speciali per l’accoglienza al ristorante Da Nando (Tramontana) e a La Riva (Mezzogiorno).

Alla competizione hanno partecipato numerosi ristoranti del territorio, tra Pisa, il Monte Pisano e la Valdera.

