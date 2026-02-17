Grande attesa a Cascina per “Lupin – Il Musical”

Written by admin• 12:03 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCINA- Lupin – Il Musical arriva a Cascina.

Il fascino senza tempo di Arsène Lupin approda a La Città del Teatro di Cascina. Sabato 21 febbraio alle ore 21 va in scena “Lupin – Il Musical”, uno spettacolo originale che rilegge in chiave contemporanea il celebre ladro gentiluomo nato dalla penna di Maurice Leblanc.

Prodotto dalla Compagnia della Corona in collaborazione con Teatro Fanin ed Orchestra Senzaspine, il musical propone una nuova avventura ambientata sull’Orient Express, in viaggio da Parigi a Istanbul. Un furto clamoroso – quello del prezioso tulipano di Ahmed III – riporta sotto i riflettori Lupin, intrecciando mistero, humour e romanticismo. Al centro della storia Isabelle, giovane orfana che custodisce un segreto capace di cambiare il destino dei protagonisti.

Con musiche originali di Paola Magnanini e regia e libretto di Salvatore Sito, lo spettacolo unisce ritmo, eleganza e una messinscena dinamica, tra atmosfere swing e suggestioni jazz.

Elemento di particolare interesse per il pubblico locale è la presenza di Paolo Bianca, attore cascinese, che torna a esibirsi nella sua città natale interpretando il ruolo del malvagio Blacke.

Nel cast, tra gli altri: Flavio Gismondi (Lupin), Angelica Cinquantini (Isabelle), Federica Basile (Margot), Andrea Rodi (Ganimard), Umberto Scida (Armand).

Uno spettacolo pensato per gli appassionati di teatro musicale e per chi ama le grandi storie di avventura.

Sabato 21 febbraio 2026 – ore 21

La Città del Teatro, Cascina (PI)

Prevendita Ticketone e in teatro

Info: 050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

