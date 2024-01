Gianni Bonadies: dal Pisa Beach Soccer a Sanremo per massaggiare cantanti e artisti

Scritto da admin• 12:23 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – Il Festival di Sanremo è alle porte e come ogni anno milioni di televisori stanno per sintonizzarsi sui canali dedicati all’evento principe della canzone italiana. Si conoscono ormai i nomi dei personaggi che accompagneranno gli spettatori per una settimana diversa dalle altre, ma non tutti

sanno che quest’anno ci sarà anche un po’ di Pisa dalle parti dell’Ariston.



Gianni Bonadies è massaggiatore olistico e sportivo, nonché collaboratore dello staff fisioterapico del Lenergy Pisa Beach Soccer, società alla quale già in passato si era legato nelle vesti di giocatore. Proprio come gli atleti della sabbia nerazzurri, numerosi sono gli sportivi ospiti del Centro Macramè di Pisa per un appuntamento con l’esperto massaggiatore pugliese d’origine ma pisano d’adozione, con 16

anni di carriera e oltre 20 diplomi alle spalle. Nelle ultime settimane però è arrivata una chiamata speciale per Bonadies, già con le valigie pronte destinazione Sanremo, dove lo attende una settimana di lavoro da ricordare. Al Festival Bonadies si occuperà infatti dei massaggi benessere a domicilio per gli ospiti e gli artisti in gara, per i quali sarà a disposizione ogni giorno 24 ore su 24.



“Sono felice dell’opportunità, far parte dello staff di Sanremo mi aggrada e non vedo l’ora di

confrontarmi con professionisti dotati di grandi qualità. Per me sarà già un successo essere lì”,

commenta emozionato il massaggiatore in vista dell’inedita esperienza, con la speranza che

questa tappa sia soltanto l’inizio di future collaborazioni. Sicuramente sarà un’occasione unica per interagire in modo diretto e professionale con le celebrità ospiti della Città dei fiori. Il relax dei protagonisti del Festival passerà dunque dalle mani di Gianni Bonadies, a cui il Lenergy Pisa augura un grande in bocca al lupo in attesa di ritrovarlo in estate al fianco della squadra di calcio da spiaggia

