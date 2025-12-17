Ghezzano, polo 0-6. Al via i lavori di consolidamento alla scuola dell’infanzia, approvato il progetto di efficientamento energetico

Written by admin• 1:05 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di consolidamento strutturale alla scuola dell’infanzia di Ghezzano, mentre l’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo degli interventi di efficientamento energetico che interesseranno lo stesso plesso. Due tasselli fondamentali per completare il nuovo polo educativo 0-6, dopo il rientro a scuola dei bambini del nido “Mary Poppins” avvenuto lo scorso 10 novembre nella loro sede rinnovata.

Gli interventi di adeguamento sismico, del valore di 650.000 euro finanziati con risorse comunali, riguardano il consolidamento delle murature portanti e il rifacimento completo della copertura con nuovo sistema di coibentazione.

Parallelamente, l’amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per l’efficientamento energetico dell’edificio, del valore di 275.000 euro ottenuti attraverso un bando del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Gli interventi prevedono la realizzazione di un cappotto termico esterno, la sostituzione di tutti gli infissi con serramenti ad alte prestazioni energetiche e l’installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata con predisposizione per la climatizzazione.

“Prosegue secondo i tempi previsti il cantiere del polo 0-6 di Ghezzano” – dichiara l’assessora alla scuola e all’edilizia scolastica Fabiana Coli – “Dopo aver restituito ai bambini del nido la loro sede completamente rinnovata, ora stiamo lavorando sulla scuola dell’infanzia con un duplice obiettivo: adeguare la struttura alle normative antisismiche e creare un ambiente energeticamente efficiente e confortevole. Questi interventi rappresentano un investimento sul futuro dei nostri bambini e dimostrano l’attenzione dell’amministrazione verso l’edilizia scolastica, che deve essere moderna, adeguata e sostenibile.“

“Stiamo rispettando pienamente il cronoprogramma che ci siamo dati” – aggiunge il sindaco Matteo Cecchelli – “L’investimento complessivo sul polo 0-6 di Ghezzano ammonta a 2.283.000 euro, di cui quasi un milione di euro solo per i due interventi di adeguamento sismico, finanziati interamente con risorse comunali. A questi si aggiungono i 275.000 euro del Ministero per l’efficientamento energetico e i fondi PNRR per l’aula polifunzionale che collegherà i due plessi. Il nostro obiettivo è inaugurare il nuovo polo educativo a settembre 2026, consegnando alla comunità di Ghezzano una struttura moderna ed ecosostenibile“.

Last modified: Dicembre 17, 2025