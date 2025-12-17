Gli Skunk Anansie tornano in Italia: il 26 luglio appuntamento a Pisa in Piazza Cavalieri

Written by admin• 12:51 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Tornano in Italia gli SKUNK ANANSIE, una delle formazioni rock degli anni Novanta più amate dai fan. La band guidata da Skin annuncia mercoledì 17 dicembre le nuove date del tour estivo 2026.

Tra queste ci sono anche diversi appuntamenti nel nostro Paese, tra cui quello a Pisa in Piazza dei Cavalieri il 26 luglio per il PISA SUMMER KNIGHTS, il festival di spettacolo e cultura promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da LEG Live Emotion Group.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita su Vivaticket da questo momento;

– vendita generale su Vivaticket , Ticketone e circuiti autorizzati dalle ore 11:00 di domani 18 dicembre.

Virgin Radio è la radio ufficiale del tour italiano degli SKUNK ANANSIE.

