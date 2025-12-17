Il Natale anima il centro di Pisa: Babbo Natale arriva in Ape 50 per incontrare i bambini e sostenere il commercio di borgo

Written by admin• 1:09 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Il centro storico di Pisa si prepara a vivere un pomeriggio di festa. Venerdì 19 dicembre, dalle 17 alle 19, Largo Ciro Menotti ospiterà un evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, pensato per valorizzare il borgo e sostenere il commercio di vicinato.

L’iniziativa, promossa da Confesercenti Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Ape Club d’Italia e della sezione pisana, avrà come protagonista un Babbo Natale davvero speciale: arriverà infatti a bordo di una Ape 50 addobbata a tema natalizio, percorrendo le vie del centro e diffondendo un’atmosfera festosa.

Nel corso del pomeriggio Babbo Natale accoglierà bambini e famiglie, ascolterà i desideri dei più piccoli e raccoglierà le loro letterine.

«L’evento si inserisce nel calendario di iniziative pensate per animare il borgo cittadino – spiega Fabrizio Di Sabatino, presidente di Confesercenti Pisa – incentivando la presenza delle famiglie nel centro e sostenendo le attività commerciali locali, vero presidio di socialità e vitalità. È un appuntamento che chiude un anno ricco di eventi realizzati grazie alla collaborazione dei commercianti e, in particolare, della coordinatrice Antonia Nicoletti».

Confesercenti invita cittadini e visitatori a partecipare e a vivere il centro storico in un clima di festa, riscoprendo la magia del Natale e il valore degli acquisti nei negozi di prossimità.

