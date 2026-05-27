GeoRun, a Pomarance debutta il trail a circuito tra sport e geotermia

Written by Redazione• 8:04 am• Pomarance, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

POMARANCE- Una gara trail in formato circuito, immersa nel cuore della geotermia toscana. Debutterà il prossimo 7 giugno a Pomarance la prima edizione della GeoRun powered by Karhu, nuova manifestazione organizzata dall’Atletica Volterra insieme al Velo Etruria Pomarance.

L’evento propone una formula originale per il mondo del trail running: un percorso ad anello di 3 chilometri da ripetere più volte in base alla distanza scelta. I partecipanti potranno infatti optare per tre tracciati da 15, 12 o 9 chilometri.

La gara, inserita nel calendario regionale Fidal, prenderà il via alle ore 10 dalla località Il Piazzone, in via dei Fossi a Pomarance, borgo ormai punto di riferimento per le attività outdoor del territorio.

La GeoRun si svolgerà nello stesso fine settimana della GeoGravel Tuscany – Le Strade Grigie, pedalata non competitiva che richiama ogni anno centinaia di appassionati delle due ruote.

Per questa prima edizione la quota di iscrizione è fissata a 20 euro, con possibilità di iscriversi entro giovedì 4 giugno oppure direttamente la mattina della gara entro le ore 9.

Le premiazioni interesseranno i primi tre assoluti e i migliori di categoria e si svolgeranno alle ore 13 all’interno del pasta party finale che unirà runner e ciclisti nel cuore del territorio geotermico.

Informazioni e dettagli sono disponibili sul sito www.geograveltuscany.it.

Last modified: Maggio 27, 2026