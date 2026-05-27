All’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia sei concerti gratuiti per i 50 anni dalla fondazione

Written by Redazione• 8:07 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Musica dal vivo, serate all’aperto e artisti internazionali nel cuore delle colline pisane. Nel cinquantesimo anno dalla sua fondazione, l’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia inaugura una rassegna estiva di concerti gratuiti nel Giardino del Tè.

Da giugno ad agosto sono in programma sei appuntamenti che uniranno musica, incontro e convivialità in uno degli spazi più suggestivi dell’Istituto, aperto per l’occasione alla comunità locale e ai visitatori.

Il cartellone attraversa generi e sonorità differenti: dalla musica tibetana contemporanea alle atmosfere meditative, passando per jazz, musica etnica ed elettronica fino alle sonorità irlandesi.

La rassegna si aprirà sabato 6 giugno alle ore 21 con Tenzin Choegyal, artista tibetano di fama internazionale e candidato ai Grammy Awards, noto per la capacità di intrecciare la tradizione sonora tibetana con linguaggi contemporanei.

Sabato 4 luglio sarà la volta di Giulia Coccoli con un concerto di musica meditativa, mentre l’11 luglio saliranno sul palco i Mystic Waves, duo formato da Francesco Landucci al sitar ed elettronica e Matteo Scarpettini alle tabla.

Il 25 luglio spazio al jazz acustico con Sergio Aloisio Rizzo alla chitarra e Matteo Anelli al contrabbasso. L’8 agosto si esibiranno invece la sassofonista britannica Sigi Beare e Mattia Donati tra jazz e atmosfere intime.

La chiusura della rassegna è prevista per sabato 29 agosto con un ensemble di musica irlandese.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21 e saranno a ingresso gratuito. Prima degli spettacoli sarà possibile cenare all’interno dell’Istituto, su prenotazione, dalle 19.30 alle 20.30.

Fondato nel 1976, l’Istituto Lama Tzong Khapa rappresenta oggi uno dei principali punti di riferimento internazionali per lo studio e la pratica del buddhismo tibetano, mantenendo un forte legame con il territorio di Pomaia e della Val di Cecina.

Per informazioni e prenotazioni cena: reception@iltk.org.

Last modified: Maggio 27, 2026