GEOFOR: possibili disagi nella raccolta rifiuti lunedì 22 aprile

PISA

PISA – Geofor ha segnalato la possibilità di disagi nel servizio di raccolta dei rifiuti lunedì 22 aprile, a causa dello sciopero proclamato per l’intera giornata dalla Federazione della Unione Sindacale di Base. Durante lo sciopero, verranno garantiti i servizi minimi essenziali.

Nonostante ciò, Geofor consiglia agli utenti di esporre i rifiuti secondo il calendario previsto per la raccolta “porta a porta”, considerando che non è possibile prevedere il livello di adesione allo sciopero.

In caso la raccolta non venga effettuata e non sia possibile programmare eventuali recuperi, si chiede agli utenti di ritirare comunque il contenitore/sacco e di esporlo nel passaggio successivo previsto dal calendario per il materiale da conferire.

Last modified: Aprile 19, 2024