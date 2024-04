Fratelli d’Italia in ascolto delle esigenze del settore agricolo: intervento del Consigliere Regionale Diego Petrucci (FdI)

Scritto da admin• 5:55 pm• San Giuliano Terme, Pisa, Politica, Politica

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del Consigliere Regionale Diego Petrucci (FdI)

“Sabato 20 aprile, in concomitanza con Agrifiera a San Giuliano Terme, il sottosegretario all’agricoltura Patrizio La Pietra parteciperà a un incontro pubblico con le categorie economiche a Metato, in via Turati. Questa manifestazione, una delle più importanti della Regione nel settore agricolo, attira ogni anno oltre 100.000 persone e rappresenta un punto di riferimento significativo per il territorio. Il Governo Meloni, si legge nel comunicato “riconosce il valore fondamentale del settore agricolo, sia dal punto di vista ambientale che economico, e dedica a esso un’attenzione senza precedenti. L’incontro sarà un’opportunità cruciale per ascoltare e comprendere le esigenze e le problematiche degli agricoltori, degli allevatori e delle associazioni del settore. Queste categorie sono spesso soggette a restrizioni ideologiche e a un ambientalismo superficiale, ma Fratelli d’Italia è dalla loro parte. È importante far comprendere che la presenza di agricoltori e allevatori è essenziale per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Uno dei temi principali che sarò pronto a sollevare è…” – annuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci.

