“Gege Caamoon”…il ricordo di Daniele Natali a nove anni dalla sua scomparsa

PISA – Oggi, giovedì 24 aprile 2025, ricorre il nono anniversario della scomparsa di Daniele Natali, da tutti conosciuto come “Gege”, un leader indiscusso della Curva Nord Maurizio Alberti di Pisa.

di Maurizio Ficeli

Daniele fu trovato morto nel sonno e la notizia lasciò un grande dolore, oltre che nei suoi familiari, anche in tutta la tifoseria ultras pisana, che a testimonianza dell’affetto per lui, gli ha dedicato sempre uno striscione che riporta le frasi tipiche che sovente pronunciava “CAAMOOON GEGE” seguite da “AMICO DI TUTTI” e “CIAO BOMBOLINO“.

Inoltre “Gege” lo si poteva incontrare a giro per Pisa in sella alla sua mitica bicicletta, alla quale gli amici della Nord, dopo la sua scomparsa, hanno trovato una collocazione attaccandola ad un palo di un lampione in via Rindi, corredata di targhetta in sua memoria. Toccante anche il messaggio di Andrea Bertolini, noto tifoso conosciuto come “Il Bertola” che ha dedicato a “Gege” tramite la propria pagina Facebook: “24-04-2016 / 24-04-2025.

Ed anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al ricordo di “Gege “, grande ultras che rimarrà sempre nei cuori della mitica Curva Nord e di tutta la tifoseria nerazzurra.

