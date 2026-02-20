Uomini e mezzi di Geste a lavoro a Gello per la rottura del “traversante”

Written by admin• 2:33 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Uomini e mezzi in azione da venerdì 20 febbraio in via Ruffini, nella frazione di Gello per la rottura di un cosiddetto “traversante”, ossia un tubo interrato sotto la superficie stradale in cui fluisce l’acqua di uno dei fossi della zona.

Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano sottolineano la presenza di avvallamenti consistenti sulla superficie stradale, il sopralluogo sul posto del sindaco Matteo Cecchelli, insieme a Polizia Locale e tecnici e operai di amministrazione comunale e Geste, la municipalizzata che si occupa anche delle manutenzioni sulle strade comunali e la decisione di intervenire immediatamente: il cedimento, infatti, è stato prodotto dalla rottura del traversante.

“E’ stata colta l’occasione anche per tappare tutte le buche presenti sull’intera strada. Ma già da domani (sabato 21) inizieremo un intervento di scavo e di sostituzione del tubo e di successiva riasfaltatura del piccolo tratto stradale interessato – spiega l’assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli -, tenendo presente che via Ruffini è una delle arterie comunali in cui, in estate, è prevista un’ampia riasfaltatura per un tratto di quasi cinquecento metri”.

I lavori saranno svolti da Geste. Per consentirne lo svolgimento la strada, che collega via Dini agli impianti sportivi di Gello, resterà chiusa al traffico fino a mercoledì 25 febbraio.

Last modified: Febbraio 20, 2026