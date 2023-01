Luca D’Angelo: “Abbiamo giocato meglio nella ripresa il pareggio lo avremmo meritato”

Scritto da admin• 6:51 pm• Pisa SC

PISA – A fine gara mister Luca D’Angelo analizza così questa sconfitta interna con il Cittadella, che interrompe la serie positiva inanellata fino ad ora dalla compagine nerazzurra:

di Maurizio Ficeli

“C’è stato un primo tempo nel quale, dopo aver preso il gol, ne abbiamo risentito da un punto di vista mentale e ciò è un peccato anche perché eravamo partiti con una buona condizione dal punto di vista offensivo. Poi potevamo anche pareggiare lo svantaggio. Il Cittadella ha segnato con due bei tiri da fuori. Diciamo che abbiamo giocato meglio nella ripresa e avremmo anche meritato di pareggiare. Non commento i possibili falli da rigore, non li ho visti.. Oggi abbiamo perso, è vero, ma non possiamo dimenticarci di tutte le gare dove abbiamo vinto.”

