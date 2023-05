Gaetano Masucci: “Abbiamo dato un segnale a noi stessi ed a tutto l’ambiente”

Scritto da admin• 4:55 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara ecco l’analisi del goleador della gara Tano Masucci che ha realizzato la sesta rete in stagione.



di Maurizio Ficeli

“Sono contento che ho segnato, era una situazione non facile, era un bel test, abbiamo avuto altre occasioni, ed abbiamo rischiato. Volevamo dare un bel segnale a noi stessi ed a tutto l’ambiente e ci siamo riusciti. Abbiamo visto poi che le partite sono tutte difficili ma il pubblico di Pisa venerdì risponderà alla grande come sempre. È tutto ancora aperto, per potere arrivare a qualcosa che sarebbe meritato”.

Last modified: Maggio 13, 2023