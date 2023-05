Antonio Caracciolo: “Era importante non perdere”

Scritto da admin• 4:49 pm• Pisa SC

PISA – Ecco l’analisi di capitan Antonio Caracciolo, sul pareggio del “Rigamonti”.

di Maurizio Ficeli

“Diciamo che dopo un periodo negativo, la squadra ha saputo reagire, grazie al gol di Tano, per affrontare l’ultima gara di campionato. Io vedo il bicchiere mezzo pieno. Poi, con un concatenarsi di risultati, si può raggiungere i playoff. Oggi era importante non perdere, questo pareggio ci può permettere di lottare ancora per qualcosa. Con la Spal sta a noi fare una partita propositiva, come fosse una finale. Noi siamo un gruppo vero, ci vogliamo tutti bene i tenevamo a vincere, venerdì abbiamo un’altra occasione per scrivere un finale di stagione diverso. Sono un ex Brescia, ma oggi pensavo solo al Pisa”.

