Luca D’Angelo: “Abbiamo giocato una partita tosta. Ringrazio i tifosi per il sostegno”

Scritto da Antonio Tognoli• 5:02 pm• Pisa SC

PISA – Mister Luca D’Angelo commenta così il pareggio del “Rigamonti” fra Brescia e Pisa.



di Maurizio Ficeli

“La squadra ha giocato una partita tosta come serviva in uno stadio pieno. Il Brescia giocava per salvarsi e non era facile. Dopo essere andati in svantaggio, abbiamo reagito benissimo, poi c’è stato il gol di Masucci, abbiamo provato a vincerla, ci sono state un paio di occasioni da parte di Gargiulo e Sibilli. Ed ora ci prepariamo ad affrontare la gara di venerdì sera, per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Masucci è un simbolo umano e professionale per noi. Ringrazio i nostri tifosi, per il sostegno datoci anche oggi e con la Spal, faremo di tutto per dar loro una soddisfazione e festeggiare insieme”.

