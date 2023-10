Gabriele Piccinini: “Giocare nel Pisa era l’obiettivo più grande per me. Contento per il gol spero di farne molti altri”

Scritto da admin• 5:14 pm• Pisa SC

PISA – Gabriele Piccinini uno degli uomini più in forma del Pisa, elogiato alla vigilia da mister Alberto Aquilani, scende in sala stampa per commentare la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Cittadella.

“Sono molto contento della vittoria, era importante portare a casa i tre punti. Per la maggior parte della sfida siamo riusciti a fare quelle che sappiamo e quello che ci aveva chiesto il mister. Sono contento del gol e spero di poterne fare molti altri con questa maglia”.

“La cosa più importante nel calcio come nella vita è la fiducia che le persone hanno in te. Giocare nel Pisa era l’obiettivo per me più grande, anche se inaspettato e sono contento di poter giocare qui anche se all’inizio sembrava non dovessi rimanere”.

“Nel finale abbiamo sofferto perché ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato questo non deve succedere e quindi andremo a lavorare perché queste situazioni non si verifichino più”.

