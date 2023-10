Alberto Aquilani: “Fatta una grande partita vittoria che ci voleva”

Scritto da admin• 5:22 pm• Pisa SC

PISA – Mister Alberto Aquilani analizza il successo del Pisa contro il Cittadella.

di Antonio Tognoli

“La priorità era fare una grande partita. Una sfida senza storia fino al raddoppio. Dopodiché ci siamo abbassati un po’ troppo e abbiamo preso gol e rischiato. Volevo vedere coraggio e personalità come svolgiamo allenamento alla settimana ed a lunghi tratti c’è stato”.

“La vittoria aiuta la squadra mentalmente però noi abbiamo giocatori di qualità che possono entrare e fare la differenza, come ha fatto Vignato oggi. Torregrossa ha qualità importanti che si mette a disposizione del gruppo squadra. Caracciolo è uscito e mi auguro che sia qualcosa di leggero e non troppo grave perché non se lo merita”.

