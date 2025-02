Futsal Pontedera Sconfitto 6-3 dal Futsal Russi: buona prestazione nonostante il passivo pesante

Written by admin• 11:58 am• Pisa, Pontedera, Sport, Sport

PONTEDERA – Il Futsal Pontedera esce sconfitto, ma tra gli applausi, dalla sfida contro il Futsal Russi, con un 6-3 che risulta forse troppo pesante rispetto a quanto visto in campo.

La partita, giocata al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte, ha visto i bianconeri mettere in difficoltà la seconda in classifica per tutta la durata del match, sfiorando ancora una volta una grande impresa. La sensazione che si ha, come ripetiamo da diverse settimane, è che gli uomini di mister Sardelli stiano percorrendo la strada giusta per giocarsi le proprie chance di salvezza in Serie A2 fino alla fine della stagione.

Il Futsal Pontedera entra in campo senza paura. Nonostante un po’ di sfortuna, con ben 4 pali colpiti in meno di 5 minuti, sono i padroni di casa a sbloccare il punteggio, grazie a Francesco Patetta. La risposta del Russi non tarda, con Ficara che pareggia e Hernandez che porta gli ospiti avanti. Intanto, Cerri compie una serie di ottimi interventi, dimostrando grande solidità tra i pali. La squadra di casa non si perde d’animo e, poco dopo, capitan Caciagli riporta il punteggio in parità con un gran tiro che sorprende Pecoraro, fissando il risultato sul 2-2.

Nel secondo tempo, il Russi si porta di nuovo in vantaggio con Babini, che segna il 3-2 tra le proteste dei padroni di casa, convinti che la palla fosse già uscita prima del gol. Il Futsal Pontedera, però, non si arrende e, con grinta, trova il nuovo pareggio grazie a Della Marca, che conquista un paio di contrasti prima di servire un assist perfetto per Maggini, autore del 3-3. A poco più di 5 minuti dalla fine, Cianciulli riporta avanti il Russi. Nel finale, i bianconeri sprecano una buona occasione per pareggiare con Caciagli, che non riesce a concretizzare un’opportunità con il portiere di movimento. Infine, a porta vuota, Ficara e Babini segnano i gol che sigillano la vittoria per il Russi a tempo quasi scaduto.

