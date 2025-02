“Libri Liberi” sbarca nel Parco di San Rossore

Written by admin• 12:02 pm• Cultura, Pisa

PISA – Cultura e natura a braccetto nel Parco: Simone Birindelli ha portato a San Rossore il progetto ‘Libri-Liberi’ patrocinato dal Comune di Pisa.

Alla Sterpaia è stata installata nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione degli operai dell’Ente, una casetta in legno per il book-crossing. ‭”Un modo per condividere storie, conoscenze ed emozioni nella splendida cornice naturale del Parco‭”, ha spiegato Birindelli.

Tutti potranno prendere in prestito liberamente ed autonomamente un libro e scambiarlo con un proprio volume da lasciare nella casetta che si trova sotto la tettoia dell’area barbecue, magari iniziando la lettura sulle panchine immersi nella natura godendo dell’ambiente unico di San Rossore.

Last modified: Febbraio 17, 2025