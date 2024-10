Furto presso Eredi Vincenti: la solidarietà di Confesercenti

Scritto da admin• 6:11 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Fabrizio Di Sabatino, Presidente Confesercenti di Pisa in merito al furto subito da Eredi Vincenti.

“Esprimo la mia vicinanza personale, come collega e a nome dell’associazione che rappresento, a Francesco Mezzolla per il furto subito, avvenuto in pieno centro. Questo episodio deve riaccendere l’attenzione sul problema della criminalità in città“. Così interviene Fabrizio Di Sabatino, presidente di Confesercenti Pisa, dopo il furto al negozio Eredi Vincenti. “Dobbiamo mantenere alta la guardia – prosegue Di Sabatino – e rafforzare la collaborazione con le forze dell’ordine, un rapporto diretto che abbiamo avviato, in primis, con il Prefetto. La videosorveglianza, che consideriamo fondamentale, è utile per identificare i colpevoli ma si rivela sempre meno come deterrente. Per questo motivo è necessaria una maggiore presenza di uomini sul territorio con pattugliamenti costanti. Siamo certi che, come sempre, le forze dell’ordine sapranno rispondere alle sollecitazioni degli imprenditori riguardo alla sicurezza. Come associazione continueremo il dialogo con polizia, carabinieri e la polizia municipale, da cui abbiamo già avuto rassicurazioni su un rafforzamento del servizio nelle strade“, conclude Di Sabatino.

FOTO TRATTA DA FACEBOOK

