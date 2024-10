Internet Festival 2024: musica, comicità e cultura digitale a Pisa

Scritto da admin• 7:05 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – L’Internet Festival di Pisa, giunto alla sua 14ª edizione, si svolgerà dal 10 al 13 ottobre e offrirà un ricco programma di eventi che spaziano da concerti immersivi a performance di musica techno, da sonorità africane a comicità in stile stand-up.

Tra gli ospiti di rilievo, Alex Braga presenterà il suo nuovo progetto “Automatic Impermanence” al Caracol Contemporanea Casa del Popolo, il giorno 11 ottobre.

Il 12 ottobre, il Deposito Pontecorvo ospiterà “Generazione Techno”, una maratona musicale con artisti come Gianpaolo Capobianco e Fabio Florido. Il giorno successivo, alle Logge dei Banchi, ASNA, un’artista ivoriana, proporrà un live set che mescola suoni ancestrali e tecnologia moderna.

In teatro, l’ 11 ottobre, andrà in scena “Era Esopo. Esercizi di ri-generazione”, un progetto che utilizza le favole di Esopo come antidoto ai mali contemporanei. Sempre l’11, Maria Chiara Argirò si esibirà con il suo album “Closer”.

Al Cinema Arsenale, il 12 ottobre ci sarà un incontro sulla comicità contemporanea con Ubaldo Pantani e Francesco Fanucchi.

Infine, il 13 ottobre, si discuterà di “Cyberwar” e dell’impatto dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, con ospiti esperti del settore.

Last modified: Ottobre 2, 2024