Furto alla Pam: denunciato 32enne

PISA – Nel pomeriggio di sabato 21 gennaio

PISA – Nel pomeriggio di sabato 21 gennaio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta presso il supermercato Pam in via delle Cascine a Pisa dove era stata segnalata la presenza di un soggetto che aveva oltrepassato le barriere anti taccheggio, portando con sé della merce non pagata.

L’uomo, 32enne pisano, veniva preso in carico dai poliziotti intervenuti ed identificato. La merce trafugata (profumi e deodoranti) per un valore complessivo di 73,20 euro non erano danneggiati e venivano restituita dal personale della Polizia di Stato alla direzione del supermercato. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per furto aggravato.

