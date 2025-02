Autista di Autolinee Toscane salva uno studente: il gesto di professionalità e umanità del conducente Francesco Auletta

Written by admin• 10:12 am• Cronaca, Pisa

PISA- Il Presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli, ha dichiarato: “A nome di tutta l’azienda, desidero esprimere un sentito ringraziamento al nostro autista per la sua grande professionalità, prontezza d’intervento e, soprattutto, il suo profondo senso di umanità”.

Il Presidente si riferisce a Francesco Auletta, autista di Autolinee Toscane della sede operativa di Pisa, che martedì 19 febbraio 2025 ha avuto un ruolo fondamentale nel soccorrere un giovane studente, svenuto improvvisamente mentre, dopo scuola, stava tornando a casa sul bus della Linea 290. Auletta, insieme a una pattuglia della Guardia di Finanza, che era nelle vicinanze, è intervenuto prontamente, mettendo in sicurezza il mezzo e i passeggeri, e prestando soccorso al ragazzo.

Auletta racconta: “Erano circa le 13:50 quando stavo arrivando in via Catena a San Miniato, dopo aver fatto salire gli studenti in piazza Eufemi. Durante la discesa, uno studente ha avuto un malore e si è accasciato a terra. Ho subito accostato e aperto tutte le porte per permettere una maggiore circolazione d’aria. Ho fatto scendere i ragazzi in sicurezza sul lato destro della strada, creando lo spazio necessario per prestare i primi soccorsi al ragazzo che era privo di sensi. Nel frattempo, mi sono messo in contatto con il 112, che ha inviato un’ambulanza. Mi sono anche avvalso dell’aiuto degli agenti della Guardia di Finanza che, vedendo il bus, si sono avvicinati per gestire la viabilità e assicurarsi che gli studenti non corressero rischi mentre erano a bordo strada.”

In pochi minuti, l’ambulanza è arrivata e il giovane è stato preso in carico dai soccorritori. “A quel punto, ho informato la sala radio del ritardo accumulato, ho fatto risalire i ragazzi e siamo ripartiti”, aggiunge Auletta.

Il Presidente Bechelli conclude: “Vogliamo esprimere il nostro ringraziamento anche alla Guardia di Finanza per l’immediato intervento a favore del ragazzo, dell’autista e degli utenti. Questo episodio dimostra ancora una volta il valore fondamentale dei nostri lavoratori, che, come gli autisti, contribuiscono in modo significativo a garantire un servizio prezioso per tutta la comunità, come il trasporto locale.”

