Educare al Digitale: prevenzione di cyberbullismo e pedopornografia

Written by admin• 12:44 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nell’ambito dell’iniziativa “Prevenzione sul Disagio Giovanile – Educare: la bellezza delle relazioni”, promossa dal Progetto Fair Play del Gruppo Paim in collaborazione con la Società della Salute, il Comune di Pisa, il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Pisa e numerose realtà territoriali, si svolgerà un incontro dedicato ai rischi del mondo digitale e alla tutela dei più giovani.

Venerdì 5 dicembre, dalle ore 16:00 alle 18:00, presso il Centro per le Famiglie ApertaMente (Via Cilea 5, Pisa), è in programma l’appuntamento dal titolo “Cyberbullismo e pedopornografia: segnali di allerta e modalità di intervento”. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, mira a fornire strumenti concreti per riconoscere e affrontare le situazioni di rischio legate all’uso della rete, favorendo un confronto diretto tra esperti, genitori, insegnanti ed educatori.

Interverranno Luca Cadonici, Consulente Informatico Forense, e Simona Cotroneo, Psicoterapeuta e Responsabile del Progetto Fair Play – Gruppo Paim, che approfondiranno i principali meccanismi psicologici e tecnologici alla base del cyberbullismo e della pedopornografia online, offrendo indicazioni operative per la prevenzione e la protezione dei minori.

Luca Cadonici è consulente informatico forense e docente internazionale, con una consolidata esperienza a supporto delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria. Dirige il laboratorio Nova Era – Laboratorio di Informatica Forense di Pisa, è membro dell’Osservatorio Nazionale per l’Informatica Forense (ONIF) e docente presso l’European Forensic Institute di Malta. La sua attività comprende l’analisi forense di dispositivi digitali, social network e servizi cloud, con particolare attenzione alla tutela dei minori e alla prevenzione dei reati informatici.

Simona Cotroneo, psicoterapeuta, è responsabile del Progetto Fair Play del Gruppo Paim, nato per promuovere la prevenzione del disagio giovanile attraverso interventi educativi e formativi. Specializzata in psicologia clinica e dello sviluppo, coordina percorsi di educazione alla salute e laboratori nelle scuole, collaborando con istituzioni, enti pubblici e associazioni del territorio. Il suo approccio integra competenze cliniche e visione comunitaria, ponendo al centro le relazioni come elementi fondamentali per il benessere e la crescita dei giovani.

L’iniziativa segue la Settimana della Prevenzione Fair Play, svoltasi a Pisa dal 10 al 15 novembre, che ha proposto laboratori, incontri formativi e momenti di confronto per sensibilizzare la comunità sui temi del benessere e delle relazioni tra i giovani.

Last modified: Dicembre 3, 2025