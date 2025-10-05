Bologna – Pisa 4-0. Brutta sconfitta al Dall’Ara per i nerazzurri

Written by admin• 2:13 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

Decisiva l’espulsione di Tourè al 35′ per fallo da ultimo uomo

BOLOGNA – Sonoro poker per il Pisa che esce sconfitto (4-0) dal Renato Dall’Ara di Bologna nella sesta giornata del campionato di serie A. Un ko senza appello al netto dei primi 35′ giocati alla pari, nei quali i nerazzurri hanno risposto colpo su colpo al Bologna. Vantaggio di Cambiaghi al 24′. Dopo l’espulsione di Tourè il Pisa ha subito il 2-0 sulla punizione del centrocampista croato Moro al suo primo centro stagionale e subito dopo il 3-0 di Orsolini. In dieci uomini il Pisa nella ripresa ha contenuto il Bologna, che ha calato il poker con Odgaard. Adesso la sosta per rigenerare un pò le energie e poi la gara casalinga con il Verona di sabato 18 ottobre, che si trasforma a questo punto in un vero e proprio scontro salvezza.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Oltre ad Aebischer infortunato Gilardino deve rinunciare inizialmente a Denoon, Esteves e Stengs. Davanti a Semper difesa a tre con Caracciolo, Canestrelli e Bonfanti. La grande novità a centrocampo è l’impiego del turco Isak Vural che vince il ballottaggio con Malthe Hojholt accanto a Marin e Akinsanmiro. Sugli esterni spazio a Tourè e Leris. In attacco come con la Fiorentina Tramoni viene preferito a Moreo per affiancare Mbala Nzola, che ritrova l’allenatore che lo ha lanciato, Vincenzo Italiano.

QUI BOLOGNA. Italiano deve rinunciare a Ciro Immobile e Sulemana. Davanti a Skorupski difesa a quattro con il ritorno di Haggem al centro a far coppia con Lucumi. L’ex Cremonese Zortea e Miranda saranno i due esterni di difesa. Davanti alla quale avrà spazio l’ex atalantino Freuler al fianco di Moro. Orsolini, Odgaard e Cambiaghi sono schierati alle spalle dell’unica punta Dallinga che alla fine vince il ballottaggio con Castro.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla, Bologna in rossoblù. Sono 2.500 i tifosi nerazzurri che hanno riempito il settore ospiti del Renato Dall’Ara. Gran tifo sugli spalti circa trentamila i presenti all’interno dell’impianto intitolato a Renato Dall’Ara. Parte bene il Pisa. Leris subisce subito un pestone all’altezza dell’out sinistro. Abisso lascia correre, così come poco dopo un fallo di ostruzione su Tramoni ben lanciato. Primi minuti di studio. Un cross di Orsolini viene ben bloccato da Semper. Dalla parte opposta ancora una sbavatura difensiva rossoblù mette in movimento Tramoni che però perde l’equilibrio cade e Skorupski fa suo il pallone. Gara vivace Cambiaghi trova il fondo a sinistra e mette in mezzo, dove però nè Dallinga nè Orsolini trovano la deviazione sotto porta. I nerazzurri coprono bene gli spazi e sono ben messi in campo nei primi dieci minuti di gara. Il Pisa fraseggia bene. Vural guadagna un buon calcio di punizione dal limite. Tramoni si incarica della battuta, Caracciolo di testa manda alto. Sull’azione di rimessa Dallinga servito da Cambiaghi si fa ipnotizzare da Semper che blocca in due tempi. Nel momento migliore del Pisa, i nerazzurri si fanno infilare dal settore sinistro. Orsolini salta la guardia di Bonfanti, palla a destra per Dallinga che trova in mezzo all’area Cambiaghi che anticipa Canestrelli, palla che bacia il palo e supera Semper: 1-0. Pisa sotto di un gol dopo 24 minuti in cui aveva ribattuto colpo su colpo gli avversari. I nerazzurri conquistano due corner. Nzola lanciato a rete viene anticipato in uscita da Skorupski. Al 35′ però il Pisa rimane in dieci uomini per l’espulsione di Tourè che trattiene per la maglia Cambiaghi e viene cacciato da Abisso. Sulla punizione dal limite Moro, scavalca la barriera, la palla si insacca alle spalle di Semper: 2-0. Neanche il tempo di metabolizzare il raddoppio che Orsolini (39′) tutto solo in area raccoglie il cross da sinistra di Cambiaghi e con il piatto sinistro appoggia in rete il 3-0. Pisa annichilito e colpito dal Bologna nel suo momento di difficoltà. Quinto gol per Orsolini in stagione tra campionato ed Europa League. Dopo un minuto di recupero la prima frazione si chiude sul 3-0 per il Bologna.

IL SECONDO TEMPO. Al ritorno sul terreno di gioco per il Pisa rimangono negli spogliatoi Tramoni e Bonfanti: dentro Angori e Meister. Nel Bologna Italiano risparmia Orsolini e inserisce Bernardeschi. Il punteggio rotondo consente ai padroni di casa di gestire al meglio il match, Gilardino ridisegna invece il Pisa con un 3-4-2. Il Pisa cerca di contenere un Bologna che gode del vantaggio di tre gol e della superiorità numerica. Dallinga serve Odgaard al limite, il quale lascia partire un sinistro che deviato da Caracciolo termina alle spalle di Semper: 4-0. Italiano effettua altri due cambi: fuori Cambiaghi e Odgaard, dentro Rowe e Fabbian. Al 62′ Gilardino inserisce Cuadrado per Vural. Per il Bologna ci prova due volte il nuovo entrato Rowe, nella prima occasione lasciato tutto solo conclude ciabattando la sfera, nella seconda circostanza sibila il palo con un bel destro con Semper parso sulla traiettoria della sfera. Continua la girandola di cambi in casa Bologna: fuori tra gli applausi del Dall’Ara Moro e Dallinga dentro Pobega e Dominguez. Nel Pisa Gilardino dà spazio a Buffon e Calabresi e richiama in panchina Nzola e Leris. Nel frattempo Rowe davanti a Semper si divora il quinto gol per i rossoblù. Ormai la gara è chiusa da un pezzo. Il Bologna tenta di arrotondare in più circostanze il punteggio fallendo la mira. Il Pisa in questa ripresa è stato impalpabile e dopo il 4-0 la gara è andata in archivio. Prima Fabbian murato da Caracciolo, poi Rowe sotto misura manca il bersaglio grosso. Ancora Bologna: assist basso di Zortea, taglio di Dominguez: diagonale con il destro fuori di poco. La gara si chiude sul 4-0 per il Bologna senza alcun recupero.

BOLOGNA – PISA 4-0

BOLOGNA (4-2-3-1): 1 Skorupski; 20 Zortea, 14 Heggem, 26 Lucumi, 33 Miranda; 6 Moro (72′ 4 Pobega), 8 Freuler; 7 Orsolini (46′ 10 Bernardeschi), 21 Odgaard (55′ 80 Fabbian), 28 Cambiaghi (55′ 11 Rowe); 24 Dallinga (75′ 30 Dominguez). A disp. 13 Ravaglia, 25 Pessina,2 Holm, 29 De Silvestri, 16 Casale, 41 Vitik. 22 Lykosiannis, 19 Ferguson, 9 Castro. All. Vincenzo Italiano

PISA (3-5-2) : 1 Semper; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 94 Bonfanti (46′ 9 Meister); 15 Touré, 14 Akinsanmiro, 6 Marin, 21 Vural (62′ 11 Cuadrado), 7 Leris (77′ 33 Calabresi); 10 Tramoni (46′ 3 Angori), 18 Nzola (77′ 16 Buffon). A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 39 Albiol, 72 Maucci, 47 Lusuardi, 78 Mbambi, 8 Hojholt, 36 Piccinini, 32 Moreo, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Abisso della sezione di Palermo. ASSISTENTI: Vecchi – Di Gioia. Quarto uomo: Collu. VAR: Meraviglia. AVAR: Volpi.

RETI: 24′ Cambiaghi (B), 37′ Moro (B), 39′ Orsolini (B); 53′ Odgaard (B)

NOTE: Giornata fresca e piovosa. Ammoniti Cuadrado (P). Espulso al 35′ Tourè (P) per fallo da ultimo uomo. Spettatori 30.000 circa di cui 2.500 provenienti da Pisa. Angoli 2-2. Rec pt 1′; st 0′.

